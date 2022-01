Giuliano Fiorini, uno degli eroi del -9: avrebbe compiuto oggi 64 anni

Giuliano Fiorini, attaccante della Lazio scomparso prematuramente nel 2005, avrebbe festeggiato oggi 64 anni.

L’ex giocatore è rimasto a Roma per sole due stagioni, ma sarà per sempre nella storia laziale: cosa sarebbe successo se Fiorini non avesse segnato quel giorno di giugno in Lazio–Vicenza? Una rete che regalò ai biancocelesti i famosi spareggi, dove la Lazio riuscì a salvarsi dalla Serie C, vincendo la gara decisiva contro il Campobasso.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: