SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Atalanta

Lazio che deve provare a dare continuità alla vittoria contro l’Udinese. A frapporsi a questo obiettivo c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini verrà a lottare per i tre punti all’Olimpico. La squadra bergamasca si trova al quarto posto in classifica con una sola lunghezza di distanza dalla Juventus, ma i nerazzurri devono recuperare la partita di Atalanta-Torino rinviata il 6 gennaio per via della disposizione diramata dall’ASL di Torino. Lazio che deve cercare di vincere dopo il risultato positivo di Salerno per restare agganciata al gruppo che compete per un posto in Europa. Intanto ecco le ultime in casa Atalanta.

Atalanta – Nerazzurri a 42 punti in classifica, arrivano dal pareggio in casa contro l’Inter per 0-0. Un avversario ostico per le sue qualità di palleggio, fisiche e i dettami tattici di Gasperini. Nell’ultima sfida in trasferta è arrivata la travolgente vittoria contro l’ Udinese, decimato dai casi Covid-19.

LA FORMAZIONE (3-4-2-1) – Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Pezzella; Koopmeiners, Pessina; Muriel.

LA STELLA – Difficile scegliere un profilo particolare, sicuramente la difesa biancoceleste dovrà tenere sott’occhio le qualità di un giocatore rapido e tecnico come Luis Muriel. Da non sottovalutare la carta Pasalic, ormai jolly della squadra di Bergamo.

IL PRECEDENTE – L’ultimo incontro in casa contro i bergamaschi è da dimenticare per la compagine biancoceleste che la scorsa stagione rimediò un travolgente 1-4 con i gol di Gosens, Hateboer e la doppietta di Gomez, fu inutile il gol di Caicedo. L’ultima vittoria all’Olimpico contro l’Atalanta risale al 15 maggio 2019 nella finale di coppa di Italia vinta 2-0 per la squadra d’Inzaghi.

