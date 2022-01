Verso Lazio-Atalanta, la società ricorda la Coppa Italia vinta nel 2019: “Uno dei nostri ricordi più belli…” | VIDEO

Domani sera è in programma il big match tra Lazio ed Atalanta. La sfida, valida per la 23° giornata di Serie A, sarà l’ultima prima della pausa per gli impegni delle Nazionali. Negli ultimi anni le gare tra biancocelesti e nerazzurri sono state ricche di emozioni. Una su tutti, sponda biancoceleste, quella del 15 maggio 2019: allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti vinsero 2-0 grazie alle reti di Sergej Milinkovic e Joaquin Correa, aggiudicandosi la settima Coppa Italia della propria storia!

Mentre ci si avvicina sempre di più al match in programma domani alle 20:45, la Lazio, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare esattamente quel precedente: il video postato, che riprende le reti del Sergente e di Correa contro i nerazzurri, è accompagnato dal messaggio: “Uno dei nostri ricordi più belli delle nostre battaglie contro l’Atalanta…”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CY_O1FutGXK/

