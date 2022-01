Zaccagni sta lavorando per tornare in campo – FOTO

A pochi minuti dalla fine del primo tempo di Lazio-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, Mattia Zaccagni si è fatto male alla caviglia dopo uno scontro con Success che gli ha causato dolore. Dalle stories pubblicate sul profilo Instagram, il giocatore biancoceleste ha fatto vedere che sta lavorando duramente per ritornare in campo il prima possibile, svolgendo esercizi atletici in palestra. L’obiettivo e la speranza sono quelli di averlo a disposizione per la sfida di domani sera contro l’Atalanta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: