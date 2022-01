La Fiorentina annuncia due positivi: il comunicato del club

Due assenze importanti nella Fiorentina per la gara contro il Cagliari. Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara non sono stati chiamati dal tecnico Vincenzo Italiano. Non ci sono motivazioni ufficiali, ma potrebbero essere legate a delle positività che pochi minuti prima della pubblicazione della lista dei convocati la Fiorentina ha diramato attraverso un comunicato. Ecco il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti”.

