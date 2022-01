Lazio-Atalanta, Gasperini nel post gara: “Lazio squadra importante, era fondamentale mantenerla a distanza”

Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky, Giampiero Gasperini che ha commentato cosi la partita.

«Scalvini è stata una decisione farlo giocare a centrocampo, non volevo snaturare la squadra. Mi serviva la sua fisicità e la sua statura, è stato molto bravo. È di prospettivo, tutto il resto della squadra ho cercato di mantenerla nei suoi ruolo. Abbiamo corso solo un rischio quando hanno preso il palo».

Il mister ha commentato poi la delicata situazione di Ilicic:

«Per me non è mai facile parlare di una situazione così, è molto personale. Posso solo dire al ragazzo che gli saremo sempre vicino. Sono situazioni che vanno al di là del calcio, con Josip abbiamo un rapporto solido, posso dire che lui è molto propositivo, non è facile per gli psicologi avventurarsi nella sua testa. Quest’anno non si è mai impegnato così tanto, noi lo aspettiamo e speriamo che al campo sia felice. Lo aspettiamo? Come calciatore è imprevedibile la cosa, non so darvi una risposta».

Per quanto riguarda l’emergenza tra infortunati e positivi al covid, il tecnico dell’Atalanta ha commentato cosi:

«Conta l’esperienza ma conta anche che ho un rapporto forte con molti giocatori. Io dico sempre che giochiamo contro i moduli e non contro le squadre, abbiamo acquisito una capacità d’adattamento ottima. Sappiamo tenere bene il campo, lo fanno i giocatori e loro hanno una precisione in questo dettata dalla capacità che abbiamo tutti. Ogni tanto riusciamo a tirare fuori qualche particolare diverso che ci è utile. Oltre che alla duttilità nei ruoli e nei compiti. ».

Su Di Marzio:

«C’era un grande rispetto e grande stima.Io l’ho apprezzato molto al periodo della Juve, dove lui faceva l’osservatore. Lui era sempre un riferimento, mi dispiace molto».

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: