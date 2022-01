Lazio-Atalanta, Gasperini: “Vogliamo mettere in campo una formazione che possa fare bene. La nostra filosofia è quella di giocare sempre”

A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’incontro tra Lazio e Atalanta, l’allenatore dei bergamaschi Giampiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la gara contro i biancocelesti.

Queste le sue parole:

“Gli ultimi due giorni sono stati un po complicato. In settimana ci siamo allenati bene, poi ieri c’è stata la situazione legata ai positivi al Covid. Vogliamo sempre mettere in campo. una formazione che possa far bene. Noi abbiamo questa filosofia di societaria di giocare sempre e comunque e fare bene. Abbiamo attraversato brutti momenti di pandemia a Bergamo, ma la nostra filosofia è sempre quella di giocare. Abbiamo un po di vantaggio rispetto agli altri, ma altre squadre ci sono dietro e ci inseguono.”

