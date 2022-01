Lazio-Atalanta, i convocati biancocelesti di mister Sarri | FOTO

Questa sera, alle 20:45, andrà in scena Lazio-Atalanta, gara valida per la 23° giornata di Serie A. In vista del match in programma allo Stadio Olimpico di Roma, ecco la lista dei 23 calciatori biancocelesti convocati da mister Sarri:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro, Floriani M.;

Centrocampisti: André Anderson, Basic, Bertini, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Jony;

Attaccanti: Immobile, Felipe Anderson, Moro, Muriqi, Romero, Zaccagni.

