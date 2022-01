Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali

Lo Stadio Olimpico si prepara ad accogliere il big match delle 20.45 tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti scendono in campo per dare un segnale di conferma, dopo la vittoria in Coppa Italia e i tre punti guadagnati nella precedente sfida contro la Salernitana.

Ricordiamo che in casa la Lazio non vince contro la Dea dal 15 gennaio 2017 (escludendo il trionfo di Coppa Italia del 2019); sarà un’ulteriore stimolo per fare bene questa sera. Di seguito le formazioni ufficiali.



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile Zaccagni

All. Maurizio Sarri

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino, Zappacosta; Scalvini, Freuler; Pezzella, Miranchuk, Pessina; Piccoli

All. Gian Piero Gasperini

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: