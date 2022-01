Lazio-Atalanta, lo sfogo di Briga: “Quanti altri titolari gli dovevano mancare per vincere?”

E’ appena terminata Lazio-Atalanta sul punteggio di 0-0. La partita è stata in dubbio fino a questa mattina a causa degli innumerevoli assenti in casa nerazzurra causa Covid e altri infortuni, ma alla fine si è giocata nonostante l’Atalanta fosse dimezzata e abbia dovuto fare a meno di gran parte della rosa titolare. La Lazio aveva l’obbligo di vincere e, viste le assenze degli avversari, avrebbe dovuto cogliere al volo questa opportunità. Ciò non è successo, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi, che hanno cominciato a sfogarsi sui social. Tra loro, anche il tifoso vip Briga. Il cantautore ha ricordato la lista degli assenti dell’Atalanta, aggiungendo: “Quanti altri giocatori titolari gli dovevano mancare per far sì che vincessimo ‘sta partita ?”

Hateboer

Gosens

Zapata

Muriel

Malinovsky

Koopmeiners

De Roon

Ilicic

Pasalic

