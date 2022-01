Lazio-Atalanta, Luis Alberto nel pre partita: “I 120 minuti con l’Udinese non peseranno. In palio tre punti importanti”

Nel pre partita di Lazio–Atalanta, il giocatore biancoceleste Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “È una gara importante e difficile, l’Atalanta è un’avversaria fisica che ti porta al massimo: in palio ci sono tre punti importanti per noi perché vogliamo restare lì e possiamo avvicinarci al quarto posto. I 120 minuti con l’Udinese non peseranno, sono stato in campo tutto il tempo di quella gara, stiamo bene, sappiamo quello che dobbiamo fare. Servirà intensità, lo sappiamo. Ho giocato tante partite con Leiva e Milinkovic, speriamo oggi di fare sempre meglio e aiutare la squadra per ottenere questi tre punti”.

