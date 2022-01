Lazio-Atalanta, Milinkovic nel post gara: “Occasione persa, dovevamo vincere”

In un match combattuto e terminato col punteggio di 0-0, sorride l’Atalanta falcidiata dal covid, mentre arriva un passaggio a vuoto per la Lazio di Sarri che poteva sfruttare sicuramente più occasioni. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Sergej Milinkovic Savic che ha commentato cosi la partita.

“Occasione persa, dovevamo vincere. Forse la cosa positiva è stato il fatto di non subire gol, dovevamo fare di più sopratutto per le tante assenze dell’Atalanta. Il nostro obiettivo è credere nella champions, abbiamo perso alcuni punti ma ci siamo, ora arriva la pausa che ci da spazio per preparare le partite nel migliore dei modi.”

