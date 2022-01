Lazio-Atalanta, Pessina: “Mi sento bene, spero di dare continuità. Nuovo ruolo? Non mi sento sprecato”

A pochi minuti dall’inizio dell’incontro tra Lazio e Atalanta, il centrocampista bergamasco Matteo Pessina è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Sono a buon punto per la mia condizione fisica, spero di dare continuità. Non mi sento sprecato nel ruolo che mi ha dato il mister, nasco mediano e mi piace far girare la palla.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: