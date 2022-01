Lutto nel mondo del calcio: si è spento Gianni Di Marzio, aveva 82 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore, dirigente e opinionista televisivo. Allenò varie squadre, tra cui il Catanzaro, con cui ottenne la promozione in Serie A, e il Napoli, guidato fino alla finale di Coppa Italia persa nella stagione 1977/78, contro l’Inter. Fu uno dei primi a scoprire Diego Armando Maradona in Argentina, segnalandolo a Corrado Ferlaino, allora patron del Napoli. A darne l’annuncio il figlio Gianluca, attraverso i social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Di Marzio (@gianlucadimarzio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: