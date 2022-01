PAGELLE – Immobile macina chilometri, Zaccagni si ferma al palo. Impalpabili Luis Alberto e Felipe Anderson

Strakosha 6 – Primo tempo da spettatore infreddolito, nella ripresa Miranchuk lo impensierisce con due conclusioni bloccate senza problemi.

Hysaj 6,5 – Non soffre le accelerazioni di Pezzella e prova a sovrapporsi su Felipe Anderson per creare la superiorità. E’ ordinato e volenteroso.

Dal 69′ Lazzari 6 – Scarica e accelera, non arriva mai il pallone e giustamente si arrabbia con la squadra che non premia mai le sue sovrapposizioni.

Luiz Felipe 6,5 – Fa valere l’esperienza su Piccoli che non riesce mai ad impensierirlo, stasera è estremamente intelligente nei suoi interventi evitando gialli pesanti.

Patric 6,5 – Copre le spalle al compagno di reparto giocando in modo semplice ed efficace, non corre mai pericoli prendendo sempre il tempo negli anticipi ai danni dei trequartisti nerazzurri.

Marusic 5,5 – Ha intrapreso una serie di prestazioni senza infamia e senza lode, dietro è attento ma non si fa mai vedere in avanti per aiutare un ispirato Zaccagni.

Milinkovic 5,5 – E’ il giocatore più pressato dagli atalantini e questo lo costringe a girare per il campo alla ricerca della posizione migliore. Per ricevere il pallone si allontana dall’area di rigore facendo avvertire tutto la sua assenza dalle parti di Musso.

Lucas Leiva 6,5 – Prezioso lavoro per non permettere mai a Pessina e Miranchuk di creare pericoli, aiuta la difesa e costruisce la manovra dal basso.

Luis Alberto 5 – Non sale mai in cattedra prendendo per mano la squadra, la sua qualità stasera era fondamentale e invece si limita al fraseggio più banale col compagno più vicino.

Dal 79′ Basic SV

Felipe Anderson 5 – Peggior prestazione stagionale per il brasiliano che diventa irritante in alcuni momenti. Nessuno gli chiedeva novanta minuti al massimo ma nemmeno una gara totalmente anonima.

Immobile 6 – I suoi movimenti servono ad aprire varchi per i compagni che mancano ogni volta l’appuntamento e Ciro finisce per macinare chilometri inutilmente.

Zaccagni 6,5 – Si propone, punta l’uomo, fa ammonire gli avversari e colpisce un palo. Ci prova in tutti i modi a creare qualcosa ma la squadra non riesce mai ad accompagnare le sue iniziative.

All. Sarri 5 – Le fatiche di Coppa Italia non reggono per giustificare la prestazione vista stasera contro un’Atalanta arrivata a Roma ai minimi termini. La Lazio è stata brutta, noiosa e incapace di essere pericolosa.

