Primo tempo Lazio-Atalanta, la statistica dei tiri in porta: solo in una partita ce ne sono stati di meno

Come riportato dal profilo Twitter di OptaPaolo, nel primo tempo di Lazio–Atalanta ci sono stati quattro tiri in porta. Solo in Cagliari–Genoa ce e sono stati di meno in questa stagione (2).

