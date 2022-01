CdS | Lazio che occasione persa contro quest’Atalanta

Alla fine la partita si è giocata e l’Atalanta ha strappato un pareggio all’Olimpico, con nove indisponibili, tra cui sette positivi al Covid. È stata una mezza impresa. La Lazio invece ha perso un’occasione: poteva e doveva sicuramente fare qualcosa in più per provare a vincere la partita contro una squadra più che incerottata. I nerazzurri erano partiti solo in mattinata per Roma, dopo che l’ultimo giro di tamponi aveva escluso nuove positività. Ma a disposizione Gasperini aveva solo 13 giocatori, più i portieri di riserva e tanti ragazzi della Primavera(due di loro, De Nipoti e Sidibe, hanno esordito in serie A nel finale). La Lazio ha accusato le fatiche della Coppa Italia, la sfida con l’Udinese martedì finita ai supplementari. Il primo tempo è stato di una noia assoluta, con le due squadre che non sono riuscite a produrre nemmeno un tiro in porta. Nella ripresa la Lazio ci ha provato di più, e ha colpito un palo clamoroso con Zaccagni, ma non è bastato per portarsi a casa tre punti. Corrieredellosport

