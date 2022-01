Il Tempo | Lazio, si cercano acquirenti per Vavro e Muriqi

Rimane poco più di una settimane per intervenire sul mercato. Dipenderà tutto (o quasi) dall’eventuale partenza di Muriqi. Dopo che Tare ha smentito le voci sul Cska Mosca, negli ultimi giorni ha preso quota la Ligue 1: piace al Saint-Etienne. Attenzione poi anche alla situazione di Vavro: non è da escludere un ritorno al Copenaghen, in alternativa c’è la Spagna. Da piazzare anche Durmisi, Jony e Lombardi. Il Tempo/Daniele Rocca

