Juventus, Rugani: “I piedi posizionati bene? Sono basi ereditate da Sarri”

Al termine di Milan-Juventus, gara valida per la 23esima giornata di Serie A Tim terminata con un pareggio a reti bianche, il difensore bianconero Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di Dazn, facendo riferimento anche all’attuale tecnico laziale: “Allegri ha detto che ho sempre i piedi posizionati bene e non è mai scontato per i difensori? Probabilmente è qualcosa che ho ereditato dai vecchi allenatori soprattutto da Sarri, mi ha insegnato molto su questo”.

