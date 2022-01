Serie A, Cagliari-Fiorentina: la Sardegna Arena ricorda Davide Astori

Come da quattro anni a questa parte gli incontri tra Cagliari e Fiorentina sono legati al ricordo del difensore Davide Astori. Il giocatore infatti in carriera ha vestito le maglie di entrambe le squadre, prima del tragico incidente che lo ha portato alla morte, colpito da un malore improvviso durante una trasferta a Udine della Viola, squadra della quale era capitano. Oggi, come negli scorsi match tra le due squadre, al minuto 13′ il gioco si è fermato alla Sardegna Arena ed i presenti hanno reso omaggio al difensore, un momento sempre molto commovente visto soprattutto il bel ricordo che Astori ha lasciato a chi ha avuto modo di conoscerlo.

