SERIE A FEMMINILE | Lazio Women- Inter, le formazioni ufficiali

Nella 13esima giornata di Serie A femminile, la Lazio Women affronta in casa l’Inter. Al centro sportivo di Formello, dove la gara si svolgerà a porte chiuse, le biancocelesti affronteranno la squadra allenata da Rita Guarino alle ore 14.30.

Il cammino per la salvezza è ancora lungo e in salita, ma i nuovi innesti e la mentalità di mister Catini potrebbero giocare un ruolo chiave in questo girone di ritorno.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN (4-4-2) – Ohrstrom; Heroum, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Castiello, Ferrandi, Di Giammarino, Labate; Fridlund, Visentin

All. Catini

INTER WOMEN (4-4-2) – Durante, Sonstevold, Kathellen, Kristjansdottir, Merlo; Marinelli, Csiszar, Simonetti, Bonetti; Ajara Njoya, Polli

All. Guarino

