SOCIAL | Chi è l’MVP di Lazio-Atalanta?

I lettori di LazioPress.it hanno deciso: è stato Mattia Zaccagni il miglior giocatore in campo ieri sera, nel match dell’Olimpico contro l’Atalanta. Il centrocampista è stato scelto come man of the match dal 72% dei votanti.

