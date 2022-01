CdS | Sarri blinda anche Patric. C’è il rebus attaccante

La difesa è decimata e Sarri scende in campo per blindare Patric. E’ di ieri la notizia dell’accordo tra lo spagnolo e il Valencia, ma la Lazio, con il mister, frenano. Patric è in scadenza e si potrebbe perdere a zero a giugno, ma Sarri è rimasto solo con Luiz Felipe e lo stesso spagnolo, non sa se recupererà Acerbi per Firenze, Radu è fermo per sospetto covid e Vavro è in uscita. Per ora la Lazio è concentrata sulle cessioni di Vavro, appunto, e di Muriqi. L’attaccante ha offerte da Inghilterra, Francia e Russia: questa può essere la settimana decisiva. Riuscendo a chiudere cedendolo in prestito con diritto di riscatto, potrebbe chiudere in entrata un’operazione con la stessa formula: Lasagna, Kalinic o Zaza, ma occhio anche alle sorprese, come Pinamonti, Orsolini o Sansone. Per quel che riguarda la difesa, Vavro sembra vicino al ritorno a Copenaghen. Se l’operazione andasse in porto, la società deve decidere se tesserare Kamenovic o puntare su un altro difensore. Sarri ha indicato Casale del Verona e la società gialloblù avrebbe già pensato a Marchizza come sostituto.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

