GdS | La Lazio insiste per avere Casale

La Lazio stringe i tempo per portare a Roma Casale. Come noto, il club biancoceleste deve prima cedere e gli indirizzati sembrano Muriqi e Vavro. Per l’attaccante si sono mossi Hull City e Saint-Etienne, per il difensore il Copenaghen, suo ex club, che l’ha chiesto in prestito. Se la Lazio riuscisse a inserire l’obbligo di riscatto, riuscirebbe a tesserare il difensore del Verona. Il posto di difensore centrale, però, potrebbe essere liberato anche da Patric, cercato dal Valencia. Per quanto riguarda l’attacco, Muriqi potrebbe essere sostituito da Lapadula, Lasagna, Kalinic o Orsolini. Sarebbe un’operazione-ponte, nell’attesa di un attaccante più giovane da tesserare in estate, come Burkardt (Mainz) o Sesko (Salisburgo).

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: