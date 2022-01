Il Messaggero | Vavro e Muriqi sbloccano il mercato

Le prossime 48 ore saranno decisive per il mercato. Lo riporta Il Messaggero, secondo cui Muriqi è davvero vicino all’addio questa volta. Come sostituto, per Sarri sarebbe perfetto Burkardt, ma il Mainz non lo vende a titolo temporaneo. Allora si guarda in serie A: i nomi sul taccuino sono Orsolini del Bologna, Bajrami dell’Empoli e Aramu del Venezia, oltre a Lasagna del Verona. Muriqi potrebbe andare al Saint-Etienne o in un altro club estero top secret. Si lavora al prestito oneroso e al diritto o obbligo di riscatto ad almeno 8,5 milioni, cifra minima per aggirare l’indice di liquidità. Con la stessa formula, poi, dovrà essere tesserato il sostituto. Sarri aspetta solo le mosse concrete di Lotito e Tare, poi firmerà il contratto fino al 2025. Il lavoro su questo organico si vede negli schemi di gioco, ma non è abbastanza per il suo Sarrismo. La Lazio non riesce a trovare equilibrio tra attacco e difesa, ma il mister continua a vedere il bicchiere mezzo pieno. Senza Acerbi, c’è Patric a fare bella figura. Lo spagnolo vorrebbe andare al Valencia, ma Sarri si è opposto. Al contrario, è favorevole alla cessione di Vavro, che starebbe per tornare al Copenaghen. Con i soldi dell’ingaggio risparmiati, si potrà puntare a Casale in prestito con diritto di riscatto. Kamenovic è ancora in bilico: non potrà essere tesserato con l’indice di liquidità bloccato, ma potrebbe essere girato in prestito.

