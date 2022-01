La Repubblica | Difesa ritrovata, ma Felipe si è perso. Valencia su Patric

Ci sono tre difese: quella ritrovata, quella sul mercato e quella del futuro, da cominciare a costruire. In campionato i miglioramenti sono netti: sono stati subiti 39 gol, ma zero nelle ultime tre partite e non accadeva da ben quattro anni. Acerbi sta recuperando dall’infortunio, Vavro e Patric sono al centro del mercato e Casale potrebbe essere il rinforzo chiesto da Sarri. Finché l’indice di liquidità non sarà sbloccato, però, la trattativa è ferma. Non dimentichiamoci di Kamenovic: il difensore è stato scartato da Sarri, ma l’agente ha ricevuto garanzie sul suo tesseramento. Vavro sembra indirizzato verso il ritorno a Copenaghen e Patric è stato contattato dal Valencia, che lo vorrebbe a titolo gratuito. L’operazione, però, vede contrari Lotito (che vuole monetizzare) e Sarri (soddisfatto delle sue ultime prestazioni). Muriqi vuole tornare in Turchia, ma ha offerte da Francia e Inghilterra. Capitolo campionato: con la Fiorentina, Sarri spera di ritrovare la versione brillante di Felipe Anderson, beccato dall’Olimpico contro l’Atalanta. Per quanto riguarda lo sponsor tecnico, il contratto con Macron è in scadenza e il marchio giapponese Mizuno è in pole per raccoglierne l’eredità.

Lo riporta La Repubblica.

