Leggo | Tutto in 7 giorni: Lazio, tra mercato e rinnovi caccia ai colpi last minute

Con il campionato fermo per gli impegni della Nazionale, la Lazio ha una settimana di tempo per decidere il suo futuro. Il mercato chiuderà il 31 e Lotito proverà ad accontentare il suo allenatore sul fronte acquisti e cessioni. Strakosha ormai è una causa persa a giugno, salvo clamorose sorprese delle ultime ore; Luiz Felipe tratta per il rinnovo a 2,1 milioni netti a stagione; la firma di Marusic fino al 2026 c’è da tempo, deve solo essere ufficializzata. La sensazione è che la questione sia legata a Kamenovic, sempre della scuderia di Kezman: il difensore è stato scartato da Sarri, ma il suo tesseramento sbloccherebbe la situazione. Anche Patric è in scadenza a giugno, il Valencia lo vorrebbe, la Lazio non può privarsene ora viste le assenze in difesa. Con un sostituto lo lascerebbe partire e il mister ha già indicato Casale. Piacciono anche Lasagna e Orsolini, ma prima vanno chiuse le situazioni legate a Muriqi, Vavro, Jony e Adekanye.

Lo riporta Leggo.

