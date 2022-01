Pedullà: “La Lazio libera Vavro per il prestito al Copenaghen”

La notizia di Vavro di ritorno al Copenaghen era uscita nelle ultime ore, ma ora ha trovato conferma anche da Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato, su Twitter, ha ribadito che per quanto riguarda Patric al Valencia la Lazio fa muro, ma al contrario ha dato il via libera per il prestito di Vavro al Copenaghen, squadra da cui era stato acquistato per circa 12 milioni di euro.

La #Lazip fa muro per #Patric ma libera #Vavro per il prestito a #Copenaghen. Un ritorno dopo altri 11-12 milioni scaraventati dalla finestra, consigli per gli acquisti (sbagliati) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 24, 2022

