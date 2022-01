Serie A, De Siervo sul pubblico negli stadi: “Da febbraio torneremo al 50%, ma ci aspettiamo di salire subito dopo al 75 o poi al 100%”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto su vari temi, tra cui anche il ritorno del pubblico negli stadi, dopo che nelle ultime due giornate di campionato era 5 mila la capienza di spettatori. De Siervo ha spiegato come la delibera dell’Assemblea riguardava solamente le giornate di scena nel mese di gennaio, per cui da febbraio si tornerà con certezza al 50% della capienza. L’Ad della Serie A, con il supporto del Sottosegretario Valentina Vezzali, si aspetta di salire subito dopo al 75% o poi al 100% della capienza, come sta già avvenendo in Inghilterra in Premier League. De Siervo ha spiegato anche che, oltre al danno economico per l’assenza dei tifosi allo stadio, c’è anche il danno sportivo e, in vista del ritorno delle coppe europee, l’esempio è stato chiaro: le squadre italiane si troveranno a giocare in stadi pieni all’estero, mentre in casa non potranno avere il supporto del proprio pubblico.

