UFFICIALE | Denis Vavro torna al Copenaghen in prestito dalla Lazio: il comunicato del club danese

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Denis Vavro lascia la Lazio in prestito e torna in Danimarca al Copenaghen, squadra da cui il club biancoceleste lo aveva acquistata nell’estate del 2019. A dare l’ufficialità dell’operazione è stato proprio il club danese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “FC Copenaghen ha firmato un prestito per il difensore della SS Lazio Denis Vavro, che tornerà all’FCK con un contratto fino all’estate del 2022 con opzione di acquisto. Vavro ha giocato nell’FC Copenaghen dall’estate 2017 all’estate 2019, quando è stato ceduto alla Lazio. Da lì è stato ceduto in prestito al club spagnolo della Liga Huesca, prima di tornare a Roma nell’estate del 2021. Ora Vavro può ancora una volta definirsi un giocatore dell’FCK e indosserà la maglia n. 3.

“Penso che tutti quelli che hanno seguito la Superliga conoscano le qualità di Denis e non sorprende che la Lazio abbia pagato molto per lui”, afferma il direttore sportivo dell’FCK Peter Christiansen. “E’ un difensore combattivo, forte, veloce e intransigente, ma anche le sue capacità tecniche sono davvero solide. Con l’arrivo di Denis ci siamo assicurati un giocatore di qualità che conosce intimamente il club, la città e i tifosi, il che facilita l’integrazione. Lo stesso Denis ha mostrato una grande voglia di tornare a Copenaghen e sappiamo che è appassionato di vincere le partite con l’FCK, quindi siamo contenti dell’accordo con lui”.

Vavro, 25 anni, dice che non vede l’ora di giocare ancora una volta davanti ai fan di Parken. “L’F.C. Copenhagen significa molto per me”, dice lo slovacco. “Mi sono divertito moltissimo qui nel mio primo periodo al club e non vedo l’ora di giocare di nuovo a Parken e tornare alla vita nel club. Sono rimasto in contatto con molti dei giocatori e dello staff qui, che non vedo l’ora di rivederli ogni giorno. Arrivo con un obiettivo: aiutare l’FCK a diventare campioni quest’estate. Darò il 100% per raggiungere questo obiettivo”.

Per l’allenatore dell’FCK Jess Thorup, l’arrivo di Vavro è una gradita aggiunta alla rosa. “La nostra difesa è stata davvero forte in autunno, dove abbiamo subito pochissimi gol sia in campionato che in Europa, ma dobbiamo essere ancora migliori e sviluppare ulteriormente anche questo aspetto del nostro gioco”, afferma Thorup. “Qui dobbiamo avere qualità e alta competizione in tutte le posizioni e Denis ci darà sicuramente una spinta. È davvero bravo uno contro uno, forte nell’aria e ha una spiccata mentalità vincente, che si adatta bene a un club come il nostro. Non vediamo l’ora di riportarlo in maglia bianca”.

Vavro si è unito alla rosa e da domani si allenerà con i suoi compagni di squadra dell’FCK”.

Poi, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, il Copenaghen ha pubblicato anche un video per dare il bentornato a Denis Vavro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/fckobenhavn/status/1485566905398312963?s=24

