Calciomercato Lazio, contatti intensi per un difensore del River Plate: ecco chi

La Lazio è alle prese con il roblea indice di liquidità, c he non permette alla Società di mettere a segno colpi in entrata. Solo attraverso qualche uscite dunque, è possibile acquistare o prendere in prestito altri giocatori. La prima cessione c’è stata, quella di Vavro al Copenaghen, ma ne serve un’altra. Tuttavia, i biancocelesti monitorano le varie situazioni sul mercato: secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Rudy Galletti, i biancocelesti sarebbero intensificando i coatti con l’agente di Robert Rojas, difensore centrale del River Plate. Paraguaiano, classe 1996, è alla ricerca di nuove avventure e vorrebbe lasciare l’Argentina. Manca però sempre meno alla fine del mercato, e il poco tempo a disposizione rende complicata la trattativa. La Lazio dunque oltre a quelli per Casale del Verona, prosegue i contatti con il procuratore del centrale.

Questo il tweet di Rudy galletti in merito:

“I contatti si stanno intensificando tra la Lazio e l’entourage di Robert Rojas. Il poco tempo a disposizione e l’attuale questione del rapporto rendono complicata la trattativa, ma il difensore centrale del RiverPlate è desideroso di muoversi. I colloqui continuano”

🚨 EXCL | Contacts are intensifying between #Lazio ⚪🔵 and Robert #Rojas' entourage.

🗣️🇵🇾 The short time available and the current ratio issue make the negotiation complicated, but the #RiverPlate centre-back is keen to move. Talks go on. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 25, 2022