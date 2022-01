Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Il Mallorca punta forte su Muriqi”

Vedat Muriqi rimane la rima scelta per le uscite in casa Lazio. La sua cessione, in prestito o a titolo definitivo, permetterebbe al club biancoceleste di sbloccare l’indice di liquidità che blocca ogni possibile movimento in entrata. È lui l’indiziato numero uno a lascare la Capitale, e alcune squadre si sarebbero mosse negli ultimi giorni per il centravanti. Tra queste, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, ci sarebbe anche il Mallorca. Il club è alla ricerca di un attaccante, e guarda in Serie A: oltre al nome di Simone Zaza del Torino, si è fatto anche quello di Muriqi, per cui la Società sarebbe pronta a offrire alla Lazio un prestito con diritto di riscatto. A pochi giorni dalla fine del mercato invernale, anche il Mallorca dunque si aggiunge alla lista per la corsa al kosovaro.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: