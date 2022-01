Convocazione Luiz Felipe, Legrottaglie: “Lui e Joao Pedro non sono italiani, lo fanno solo per il Mondiale”

È di ieri la notizia della convocazione conquistata dal difensore biancoceleste Luiz Felipe, che porta dunque dimostrare il proprio valore a Roberto Mancini durante lo stage di Coverciano. Oltre a lui anche Joao Pedro, che sperava in una possibile chiamata da parte del ct azzurro. In merito alle convocazioni questi due giocatori, l’ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie si è espresso con dissenso, dicendosi stupito dalla scelta fatta da Mancini.

Queste le sue parole riporta da Il Messaggero:

“Non sono proprio italiani, non sposano nessuna causa nazionale: lo fanno solo perché c’è il MondialeSono bravissimi ragazzi ma su questo argomento sono in disaccordo con le scelte di Mancini. Ma non per i giocatori, per il concetto e per il principio. Andiamo a prendere giocatori che non sono italiani, che non sono nati in Italia ma in Brasile. Stanno facendo questo solo per una questione di interesse politico. Anche il calciatore stesso farebbe il Mondiale per il suo interesse e non sposando la causa nazionale.”

