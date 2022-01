GdS | La Lazio insiste su Casale: la chiusura è vicina

Il difensore arriva in prestito per 1 milione, con obbligo di riscatto a 9. E col Verona si tratta pure l’acquisto di un attaccante: Lasagna o Kalinic.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per Casale alla Lazio: i contatti tra i due club sono sempre più frequenti, così come quelli tra la società romana e l’entourage del giocatore. Per risolvere il problema dell’indice di liquidità, non è da escludere che Lotito possa immettere risorse fresche nel bilancio, come fece già la scorsa estate. Invece, sul fronte partenze c’è da monitorare la situazione di Patric, che avrebbe raggiunto un accordo col Valencia per la prossima stagione. Col Verona, peraltro, la Lazio sta parlando anche di altri due giocatori, gli attaccanti Lasagna e Kalinic: il club veneto sembra propenso a liberare uno dei due, si deve però trattare sull’indennizzo. La Lazio ha infatti intenzione di rimpiazzare Muriqi con un giocatore da prendere in prestito secco. Perché poi la prossima estate si proverà a prendere una punta più giovane (gli obiettivi sono il tedesco Burkardt e lo sloveno Sesko). Da qui a giugno serve invece un elemento più esperto. Così, oltre a Lasagna e Kalinic, l’altro nome caldo è quello di Lapadula, che è in rotta col Benevento.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: