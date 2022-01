Mercato Lazio, dalla Francia: “Tare mette gli occhi su un talento del Montpellier”

Continua la ricerca di un centravanti in casa Lazio, che vuole regalare a Maurizio Sarri un nuovo giocatore per il reparto offensivo. La Società lo accontenterà però solo in caso di partenza di Vedat Muriqi, ormai prossimo a lasciare la Capitale. Tanti i profili seguiti dal ds Tare, per trovare la riserva adatta per Ciro Immobile. Tra i nomi, spunta anche quello di un giovanissimo del Montpellier, Ryan Bakayoko. Secondo quanto riportato dal sito francese FootMercato infatti, il ds biancoceleste avrebbe messo gli occhi sul talento classe 2002, alto 1.96 per 84 kg.

