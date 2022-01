Mercato Lazio, Pedullà: “Contatti tra Mallorca e Lazio confermati per Muriqi. Trattativa in corso”

La Lazio continua a lavorare sul fronte uscite, in modo da sbloccare l’indice di liquidità che non permette al club di fare operazioni in entrata. Dopo la cessione in passito con diritto di Vavro al Copenaghen, è ora il tempo di veda Muriqi, il prossimo indiziato alaciare la Capitale. Su di lui c’è stato l’interessamento di diverse squadre, e nelle ultime ore il Mallorca sembra essersi fatto avanti in maniera importante. La notizia è arrivata dalla Spagna, riportata dal quotidiano As, che parlava di un forte interessamento del club alla ricerca di un centravanti. Ora sulla trattativa arrivano conferme anche dall’Italia: l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sostiene infatti che le due parti sono al lavoro per trovare la giusta formula dell’operazione. Il Mallorca, come riportato da As, avrebbe avanzato l’offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, condizione che potrebbe comunque tornare utile alla Lazio per sbloccare l’indice. La trattativa è in corso, si attendono nuovi sviluppi.

Questo il tweet di Alfredo Pedullà:

#Muriqi–#Maiorca: contatti confermati. Si lavora sulla formula, ma la trattativa è in corso — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 25, 2022

