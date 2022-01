Muriqi-Mallorca, dal Kosovo confermano: “L’attaccate è sul punto di trasferirsi nella Liga”

È di poche ore la fa notizia riportata dal quotidiano spagnolo As, che parla di un interessamento da parte del Mallorca per Muriqi. Il club spagnolo, alla ricerca di un centravanti, punterebbe forte sul kosovaro biancocleste,, prossimo a lasciare la Capitale. La trattativa tra le due Società è stata confermata sia in Italia che dal Kosovo, con il giornalista sportivo Arlind Sadiku che si è espresso così in merito: “Vedat Muriqi è sul punto di trasferisris nella Liga. La Lazio è in trattativa con il Maiorca per un prestito, con opzione per l’acquisto dell’attaccante a fine stagione.”

Questo il tweet di Sadiku:

Vedat Muriqi is on the verge to move in La Liga. Lazio is having negotiations with Mallorca for a loan deal, with an ogligation option to buy the striker at the end of the season.

