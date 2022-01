Sky Sport | Juventus, accordo con la Fiorentina per Vlahovic: le cifre dell’affare

A pochi giorni dalla fine del mercato invernale, entra nel vivo la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, le due società avrebbero trovato un accordo per sbloccare l’affare sulla base di 75 milioni. Tuttavia, la formula definitiva del pagamento non sarebbe stata ancora raggiunta, ma nel caso in cui la trattativa dovesse giungere a buon fine Vlahovic diventerebbe l’acquisto più costoso del mercato di gennaio.

