Coppa d’Africa, gioca la partita mentre un sosia da l’esame al suo posto: era sceso in campo contro la Lazio

Vicenda molto curiosa quella successa oggi durante lo svolgimento della Coppa D’Africa, che vede interessato l’attaccante del Galatasary Mostafa Mohamed. Secondo Mundo Deportivo il giocatore infatti si sarebbe trovato nella situazione di dover sostenere un esame universitario lo stesso giorno della partita di coppa, e avrebbe deciso di risolvere l’inconveniente mandando un suo sostituto a sostenere l’esame mentre lui era in campo con la sua nazionale, l’Egitto. Sarebbe andato tutto secondo i piani se non fosse che il sostituto è stato scoperto da un membro dell’Università, e sul posto è poi arrivata la polizia a fare chiarezza sulla questione, scoprendo che non si trattava della prima volta in cui il calciatore avrebbe ricorso a questo escamotage. Mostafa Mohamed è sceso in campo in entrambe le sfide del doppio confronto di Europa League tra Lazio e Galatasaray, viene da chiedersi se in quell’occasione è stato effettivamente lui ad affrontare i biancocelesti o si è trattato di un sosia.

