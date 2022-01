Coverciano, primo allenamento: out Luiz Felipe

Oggi a Coverciano si è tenuta la prima seduta di allenamento per gli Azzurri, in totale sono 36 i giocatori convocati in questo stage richiesto da mister Mancini approfittando della settimana di pausa del campionato. Tra i convocati per la prima volta anche il biancoceleste Luiz Felipe, che però non avrebbe preso parte all’allenamento odierno per via di un leggero infortunio, probabilmente un affaticamento muscolare. Nonostante l’assenza momentanea, il difensore della Lazio dovrebbe rientrare a breve al servizio di Mancini.

