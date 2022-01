GdS | Lazio, Casale è ai dettagli: ecco il jolly per Sarri. Indice sbloccato con immissione di denaro

La Lazio sta provando a muoversi per regalare a Sarri i rinforzi richiesti. Il nome avvicinato ai capitolini è quello del giovane Casale del Verona e, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo per l’operazione. Ci sarebbe un accordo con il club del patron Setti: 1 milione subito, altri 9 per il riscatto. Il giocatore dovrebbe trasferirsi a Roma con la formula del prestito oneroso. Sarebbe un innesto duttile, con un ingaggio a salire che oscillerà tra 1,2 e 1,4 milioni di euro; per il tecnico laziale potrebbe arrivare un prezioso jolly difensivo che può giocare da centrale di destra e di sinistra ed anche da esterno sinistro. Per quanto riguarda l’indice di liquidità che ha bloccato i movimenti dei capitolini, Lotito sarebbe pronto ad immettere denaro fresco nelle casse societarie, mossa che appunto sbloccherebbe la situazione.

