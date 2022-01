La Lazio lancia il sondaggio “La Panini più amata”: chi è il tuo bomber preferito?

La Lazio ha lanciato un sondaggio su Instagram in collaborazione con la Panini per far scegliere ai tifosi biancocelesti la figurina del Bomber che hanno amato di più. Attualmente si vota per il Girone A, in cui sono presenti Ciro Immobile, Renzo Garlaschelli, Christian Vieri e Roberto Mancini.

CLICCA QUI PER VOTARE

