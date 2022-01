Tare sul futuro di Muriqi: “Siamo in trattativa con il Mallorca, manca ancora qualcosa per trovare l’accordo”

Sono ore calde per il futuro dell’attaccante biancoceleste Vedat Muriqi, che sembra in procinto di salutare Roma, per trasferirsi al Mallorca. A proposito della trattava, ha parlato il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, ai microfoni di GazetaBlic Sport: “Siamo in trattativa con il Mallorca, manca ancora qualcosa per trovare un accordo“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: