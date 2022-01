Mercato Lazio, infortunio per Miranchuk: l’attaccante sarà fuori per 20-25 giorni

La Lazio continua a lavorare su mercato, sia sul fronte uscite che per le entrate. Muriqi sembra in procinto di trasferirsi al Mallorca, e il suo posto andrebbe rimpiazzato prima di lunedì, giorno della fine del mercato invernale. Tanti i nomi accostati al club biancoceleste, tra cui quello di Miranchuck dell’Atalanta: l’attaccante non gioca molto a Bergamo, e la Lazio ci starebbe pensando per sostituire il kosovaro e integrarlo come riserva di immobile. tuttavia, le voci che annunciavano un interessamento da parte della squadra capitolina, sono state subito smentite dal Presidente nerazzurro Percassi, che ha detto: “Miranchuck resta con noi”. Nonostate tutto questo, Sky Sport riporta che il giocatore, proprio durante la gara contro la Lazio terminata 0-0, ha riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. L’oggetto d mercato di Lazio e Atalanta, dovrà dunque rimanere ai box per 20-25 giorni. Un infortunio che potrebbe influire non poco sul mercato, che si appresta a concludersi.

