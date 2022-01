Atalanta, Percassi: “Miranchuk? Rimane a Bergamo”

L’AD dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato questa mattina di due situazioni di mercato legate alla Dea: Gosens per l’Inter e Miranchuk, accostato alla Lazio. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Gosens? Alla fine è un ragazzo che ha dato tanto, aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club e penso che se lo sia strameritato. Era un’opportunità che era giusto che gli concedessimo per quello che ha fatto con l’Atalanta. Noi andiamo avanti. Miranchuk? Rimane“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: