Calciomercato Lazio, il Valencia vuole Patric: la richiesta dei biancocelesti

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sarebbe ancora aperto il discorso Patric in uscita per la Lazio. Sul difensore ci sarebbe il Valencia, che avrebbe già un accordo con lo spagnolo. I biancocelesti potrebbero prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire solo qualora si trovasse tempestivamente un sostituto in difesa. La richiesta della Lazio sarebbe intorno ai 2-2,5 milioni per privarsi di Patric. Attesi sviluppi solo in caso di occasioni in entrata.

