CdS | Lazio, la Primavera prepara la sfida con il Perugia

Mentre la Serie A è ferma, riprende il campionato dei più giovani. Come evidenzia il Corriere dello Sport infatti, la Lazio Primavera prepara la prima giornata di ritorno: sabato affronterà al Fersini il Perugia (ore 14.30), piegato 1-2 in trasferta all’esordio in campionato. L’ultima gara disputata dai baby laziali risale all’11 dicembre; hanno chiuso in testa alla classifica la prima metà della stagione: 26 punti totali, +1 sul Cesena e +3 sul Frosinone. Ora l’obiettivo è rimanere in vetta per strappare la promozione diretta.

