CdS | Lazio, Muriqi verso l’addio. Tocca a Miranchuk

Muriqi ai saluti, trattativa in fase avanzatissima con il Maiorca. La cessione del centravanti è determinante per sbloccare le manovre della Lazio. Con il suo addio, spunta un altro nome, fino ad ora tenuto nascosto: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe in arrivo Aleksey Miranchuk, attaccante in uscita dall’Atalanta; sta giocando poco a Bergamo, è un jolly offensivo e si muove anche da esterno. Il procuratore del giocatore russo dovrebbe essere lo stesso di Muriqi e questo potrebbe favorire la doppia operazione. Ci sono i bergamaschi di mezzo e questo fa pensare all’interesse per Lazzari, anche se non c’è stata nessuna conferma al momento.

