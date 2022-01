La Lazio omaggia l’impatto di Zaccagni in biancoceleste – VIDEO

La Lazio, tramite i propri profili social, ha celebrato l’ottimo impatto di Zaccagni in maglia biancoceleste. Ad un primo momento di difficoltà, dovuto soprattutto a qualche infortunio che non gli hanno permesso un buon adeguamento a Roma. “Uno sguardo all’incredibile impatto di Zac” ha scritto la Lazio postando un video con i momenti migliori del nuovo esterno offensivo in biancoceleste.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

