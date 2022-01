Australian Open, Berrettini si ferma contro Nadal

Niente da fare per Matteo Berrettini che, nella sfida contro Nadal per un posto in finale all’Australian Open, il romano si salva conquistando il 3°set ma successivamente cede nel 4°. Il risultato finale è 1-3 per lo spagnolo che, si aggiudica così la finale.

